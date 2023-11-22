Сачко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1950
Дочь: Калашник Вера Николаевна
Мать ребёнка: Сачко Мария Алексеевна
Орлеан, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.?
Мать ребёнка: Сачко Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
17.07.?
Сын: Сачко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сачко Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область