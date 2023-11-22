Сачко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1950

Дочь: Калашник Вера Николаевна

Мать ребёнка: Сачко Мария Алексеевна

Орлеан, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.?

Сын: Сачко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сачко Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
17.07.?

Сын: Сачко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сачко Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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