Сачко (Сердюк) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1919
Дата смерти04.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1919
Рождение ребёнка
06.09.1950
Дочь: Калашник Вера Николаевна
Отец ребёнка: Сачко Николай Иванович
Орлеан, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.?
Отец ребёнка: Сачко Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.07.?
Сын: Сачко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сачко Николай Иванович
Смерть
04.05.2002
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край