Сачко (Сердюк) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачко (Сердюк) Мария Алексеевна

Место рождения

Коровинцы, Сумська область

Дата рождения

26.03.1919

Дата смерти

04.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Коровинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1950

Дочь: Калашник Вера Николаевна

Отец ребёнка: Сачко Николай Иванович

Орлеан, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.?

Сын: Сачко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сачко Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.07.?

Сын: Сачко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сачко Николай Иванович

Смерть
04.05.2002
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
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