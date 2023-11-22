Сачко Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачко Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.?

Отец: Сачко Николай Иванович

Мать: Сачко Мария Алексеевна

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