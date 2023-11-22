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Сачко Владимир Николаевич
Сачко Владимир Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.?
Пол
Мужской
Отец
Сачко Николай Иванович
1918 г.р.
Мать
Сачко (Сердюк) Мария Алексеевна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.?
Отец:
Сачко Николай Иванович
Мать:
Сачко Мария Алексеевна
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