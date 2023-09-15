Подмарев Матвей Лукьянов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Подмарева Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Подмарева Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Матвеева
Мать ребёнка: Подмарева Анна Афонасьева
Место жительства
1850
152 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно