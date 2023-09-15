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Подмарев Матвей Лукьянов

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: Подмарева Просковья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Подмарев Дмитрий Матвеев

Мать ребёнка: Подмарева Анна Афонасьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Подмарева Анна Афонасьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Матвеева

Мать ребёнка: Подмарева Анна Афонасьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
152 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подмарева Анна Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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