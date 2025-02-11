Подмарев Дмитрий Матвеев 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Подмарев Дмитрий Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Подмарев Матвей Лукьянов1799 г.р.
Мать
Подмарева Анна Афонасьева1799 г.р.
Супруги
Подмарева Матрёна Тиханова1814 г.р.
Дети
(Подмарева) Пелагея Дмитриева1839 г.р.
Подмарев Андрей Дмитриев1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Подмарев Матвей Лукьянов

Мать: Подмарева Анна Афонасьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подмарева Матрёна Тиханова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Подмарева) Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Подмарева Матрёна Тиханова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Подмарев Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Подмарева Матрёна Тиханова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Подмарев Игнат Дмитриев

Мать ребёнка: Подмарева Матрёна Тиханова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

152 Семья

Смерть
Неизвестно

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