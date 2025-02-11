Подмарев Дмитрий Матвеев
мужской, родился 1816, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецПодмарев Матвей Лукьянов1799 г.р.
МатьПодмарева Анна Афонасьева1799 г.р.
Супруги
Подмарева Матрёна Тиханова1814 г.р.
Дети
(Подмарева) Пелагея Дмитриева1839 г.р.
Подмарев Андрей Дмитриев1843 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Подмарева) Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Подмарева Матрёна Тиханова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Подмарева Матрёна Тиханова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Подмарева Матрёна Тиханова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно