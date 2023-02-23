Подмарева Анна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подмарева Анна Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Подмарев Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Подмарев Матвей Лукьянов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Подмарев Матвей Лукьянов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Матвеева

Отец ребёнка: Подмарев Матвей Лукьянов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
152 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подмарев Матвей Лукьянов

Смерть
Неизвестно
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