Подмарева Анна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Подмарев Матвей Лукьянов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Подмарев Матвей Лукьянов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Матвеева
Отец ребёнка: Подмарев Матвей Лукьянов
Место жительства
1850
152 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно