Громов Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения09.10.1894 ст.
Дата смерти15.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.10.1894 ст.
Месяц и день крещения: 9 октября 1894 года Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Села Печерников крестьянин Василий Михайлов Алпатов и того же села солдатка Матрена Арефиева Громова. Кто сове... Показать все
Рождение
09.10.1894 ст.
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви села Печерники Михайловского уезда Рязанской губернии в Части Первой О Родившихся за 1894 год имеется ... Показать все
Бракосочетание
07.01.1913 ст.
Жена: Громова Марфа Ивановна
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви села Печерники Михайловского уезда Рязанской губернии в Части Второй О Бракосочетавшихся за 1913 год и... Показать все
Рождение ребёнка
1914 ст.
Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1922
Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Грачикова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Артюшина Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1928
Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1930
Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна
Смерть
15.12.1977
Причина смерти: Хроническая легочно-сердечная недостаточность