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Громов Андрей Кузьмич

Место рождения

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.10.1894 ст.

Дата смерти

15.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.10.1894 ст.
Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Месяц и день крещения: 9 октября 1894 года Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Села Печерников крестьянин Василий Михайлов Алпатов и того же села солдатка Матрена Арефиева Громова. Кто сове... Показать все
Рождение
09.10.1894 ст.

Отец: Громов Кузьма (старший) Федорович

Мать: Громова Агриппина Никифоровна

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви села Печерники Михайловского уезда Рязанской губернии в Части Первой О Родившихся за 1894 год имеется ... Показать все
Бракосочетание
07.01.1913 ст.

Жена: Громова Марфа Ивановна

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви села Печерники Михайловского уезда Рязанской губернии в Части Второй О Бракосочетавшихся за 1913 год и... Показать все
Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Громов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1922

Сын: Громов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Грачикова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Артюшина Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1928

Сын: Громов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1930

Сын: Громов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громова Марфа Ивановна

Смерть
15.12.1977
Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Хроническая легочно-сердечная недостаточность
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