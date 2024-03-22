Громов Кузьма (старший) Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1868 и 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1871 ст.
Отец: Громов Федор
Рождение ребёнка
09.10.1894 ст.
Мать ребёнка: Громова Агриппина Никифоровна
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви села Печерники Михайловского уезда Рязанской губернии в Части Первой О Родившихся за 1894 год имеется ... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Громова Агриппина Никифоровна
Счет родившихся: № 20 мужского пола Месяц и день: рождения: 4 апреля 1897 года (старый стиль) крещения: 4 апреля 1897 года (старый стиль) Имена родившихся: Василий Звание, имя... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1904 ст.
Дочь: Зайцева Пелагия Кузьминична
Мать ребёнка: Громова Агриппина Никифоровна
Арест
С 12.04.1932 по 21.07.1932
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Арестован ПП ОГПУ Московской области по Михайловскому району, содержался под стражей в Михайловском арестном доме. Обвинялся по ст. 58 п. 10 УК РСФСР в том, что "... вел антисоветскую деятельность, на... Показать все
Осуждение
С 22.07.1932 по ?.03.1933
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Постановлением тройки при ППОГПУ Московской области выслан в Северный край сроком на три года. Для отбывания наказания направлен в г. Архангельск. По отбытию 8 месяцев освобожден по болезни.
Работа или профессия
1934
Церковный староста
Реабилитация осужденного
18.12.1989
Заключением прокуратуры Рязанской области реабилитирован.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Малограмотный
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество, стекольное дело
Смерть
Неизвестно