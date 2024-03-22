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Громов Кузьма (старший) Федорович

Место рождения

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Между 1868 и 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1871 ст.

Отец: Громов Федор

Мать: не указана

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.10.1894 ст.

Сын: Громов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Громова Агриппина Никифоровна

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Успенской церкви села Печерники Михайловского уезда Рязанской губернии в Части Первой О Родившихся за 1894 год имеется ... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1897 ст.

Сын: Громов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Громова Агриппина Никифоровна

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Счет родившихся: № 20 мужского пола Месяц и день: рождения: 4 апреля 1897 года (старый стиль) крещения: 4 апреля 1897 года (старый стиль) Имена родившихся: Василий Звание, имя... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1904 ст.

Дочь: Зайцева Пелагия Кузьминична

Мать ребёнка: Громова Агриппина Никифоровна

Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Арест
С 12.04.1932 по 21.07.1932
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Арестован ПП ОГПУ Московской области по Михайловскому району, содержался под стражей в Михайловском арестном доме. Обвинялся по ст. 58 п. 10 УК РСФСР в том, что "... вел антисоветскую деятельность, на... Показать все
Осуждение
С 22.07.1932 по ?.03.1933
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Постановлением тройки при ППОГПУ Московской области выслан в Северный край сроком на три года. Для отбывания наказания направлен в г. Архангельск. По отбытию 8 месяцев освобожден по болезни.
Работа или профессия
1934
Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Церковный староста
Реабилитация осужденного
18.12.1989
Заключением прокуратуры Рязанской области реабилитирован.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Агриппина Никифоровна

Образование
Неизвестно
Малограмотный
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество, стекольное дело
Смерть
Неизвестно
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