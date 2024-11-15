село Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Печерники

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1904Печеринки, с. каз.при рч. Керде.1818200921929Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Печерниковская волость
727. Печерники, село бывшее государственное, дворов 191, жителей 1530, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, 2 лавки, ярмарка на Сырной Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Печерниковская волость
село Печерники1201114541515485400531610716[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Печерниковская волость
Печерпики (Успенское тож) село3056на тракте Мих.-Пронскъ3261200119223926017ПечерникиЦерк. кам., цер. шк., 5 лав. и ветр. мел., 3 ярм. 29 авг. на масляннице в суб. и преполов., этапн. пункт, каз. вин. лавка, 2 просор. и чесал. машина

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
1086Печерникисело54°07'с.ш.39°15'в.д.N-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Слободское сельское поселение
61617467161с Печерникисело

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