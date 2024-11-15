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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1904Печеринки, с. каз.при рч. Керде.1818200921929Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
727. Печерники, село бывшее государственное, дворов 191, жителей 1530, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, 2 лавки, ярмарка на Сырной Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Печерники1201114541515485400531610716[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Печерпики (Успенское тож) село3056на тракте Мих.-Пронскъ3261200119223926017—ПечерникиЦерк. кам., цер. шк., 5 лав. и ветр. мел., 3 ярм. 29 авг. на масляннице в суб. и преполов., этапн. пункт, каз. вин. лавка, 2 просор. и чесал. машина
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1086Печерникисело54°07'с.ш.39°15'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617467161с Печерникисело