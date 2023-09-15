Москалева Ираида Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1902 ст.
Сын: Москалев Александр Киприанович
Отец ребёнка: Москалев Киприан Агафонович
Восприемник: крестьянин деревни Захарьино Василий Дмитриевич Никульчиков.
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.
Сын: Москалев Павел Киприанович
Отец ребёнка: Москалев Киприан Агафонович
Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.
Сын: Москалев Павел Киприанович
Отец ребёнка: Москалев Киприан Агафонович
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.
Сын: Москалев Михаил Киприанович
Отец ребёнка: Москалев Киприан Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно