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Москалев Киприан Агафонович

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1902 ст.

Сын: Москалев Александр Киприанович

Мать ребёнка: Москалева Ираида Дмитриевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: крестьянин деревни Захарьино Василий Дмитриевич Никульчиков.
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.

Сын: Москалев Павел Киприанович

Мать ребёнка: Москалева Ираида Дмитриевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.

Сын: Москалев Павел Киприанович

Мать ребёнка: Москалева Ираида Дмитриевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.

Сын: Москалев Михаил Киприанович

Мать ребёнка: Москалева Ираида Дмитриевна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева Ираида Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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