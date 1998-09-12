Еремина (Журавлева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Журавлева) Александра

Место рождения

Софьино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

05.05.1913

Дата смерти

12.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1913

Отец: Журавлев Илья

Мать: Журавлева Марфа

Софьино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кохановская Любовь

Отец ребёнка: Еремин ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Вечяслав

Отец ребёнка: Ерёмин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремин Вячеслав

Отец ребёнка: Еремин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин ?

Смерть
12.09.1998
Москва, город федерального значения Москва
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