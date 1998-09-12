Еремина (Журавлева) Александра
Место рождения
Дата рождения05.05.1913
Дата смерти12.09.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1913
Отец: Журавлев Илья
Мать: Журавлева Марфа
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кохановская Любовь
Отец ребёнка: Еремин ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерёмин Вечяслав
Отец ребёнка: Ерёмин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерёмин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремин Вячеслав
Отец ребёнка: Еремин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремин ?
Смерть
12.09.1998
Москва, город федерального значения Москва