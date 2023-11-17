Журавлева (Паршикова) Марфа Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Паршиков Трофим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1913
Дочь: Еремина (Журавлева) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Журавлев Петр Ильич
Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Журавлева) Антонина
Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Журавлев Василий
Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
23.03.1929
Дочь: Федотова (Журавлева) Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович
Смерть
?.01.1936
Похороны
Неизвестно