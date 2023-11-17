Журавлева (Паршикова) Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Паршикова) Марфа Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паршиков Трофим

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович

Софьино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Илья Ефимович

Рождение ребёнка
05.05.1913

Дочь: Еремина (Журавлева) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович

Софьино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Журавлев Петр Ильич

Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович

Софьино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Журавлева) Антонина

Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович

Софьино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Журавлев Василий

Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович

Софьино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.03.1929

Дочь: Федотова (Журавлева) Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Журавлев Илья Ефимович

Софьино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
?.01.1936
Похороны
Неизвестно

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