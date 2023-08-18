Еремин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремин Вячеслав
Мать ребёнка: Еремина (Журавлева) Александра Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кохановская (Еремина) Любовь
Мать ребёнка: Еремина (Журавлева) Александра Ильинична
Смерть
Неизвестно