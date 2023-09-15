Банников Гурий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Банников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Банникова Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
11.01.1918
Дочь: Татьяна Гурьевна
Мать ребёнка: Банникова Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Прокопий Гурьевич
Мать ребёнка: Банникова Татьяна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно