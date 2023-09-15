Банников Гурий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Гурий Андреевич

Место рождения

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банников Андрей

Мать: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Банников Михаил Гурьевич

Мать ребёнка: Банникова Татьяна Игнатьевна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.01.1918

Дочь: Татьяна Гурьевна

Мать ребёнка: Банникова Татьяна Игнатьевна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Прокопий Гурьевич

Мать ребёнка: Банникова Татьяна Игнатьевна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Татьяна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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