Банников Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанников Андрей

Банников Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банников ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Феодот Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Тихон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Гурий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close