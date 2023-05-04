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Банникова Татьяна Игнатьевна

Место рождения

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнат

Мать: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Прокопий Гурьевич

Отец ребёнка: Банников Гурий Андреевич

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Гурий Андреевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Банников Михаил Гурьевич

Отец ребёнка: Банников Гурий Андреевич

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.01.1918

Дочь: (Банникова) Татьяна Гурьевна

Отец ребёнка: Банников Гурий Андреевич

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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