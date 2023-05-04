Банникова Татьяна Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Прокопий Гурьевич
Отец ребёнка: Банников Гурий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Банников Гурий Андреевич
Рождение ребёнка
11.01.1918
Дочь: (Банникова) Татьяна Гурьевна
Отец ребёнка: Банников Гурий Андреевич
Смерть
Неизвестно