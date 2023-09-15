Кузьмина (Кононова) Галина Измайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Кононова) Галина Измайловна

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

10.05.1945

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
10.05.1945

Отец: Кононов Измаил Васильевич

Мать: Кононова Агафья Петровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Фёдорович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Фёдорович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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