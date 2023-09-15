Кузьмина (Кононова) Галина Измайловна
Место рождения
Дата рождения10.05.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1945
Рождение ребёнка
05.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
28.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Фёдорович