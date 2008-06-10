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Кузьмин Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1944

Дата смерти

10.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1944

Отец: не указан

Мать: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Кононова) Галина Измайловна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Кононова) Галина Измайловна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
10.06.2008

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