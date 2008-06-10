Кузьмин Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1944
Дата смерти10.06.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1944
Отец: не указан
Мать: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина (Кононова) Галина Измайловна
Рождение ребёнка
28.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина (Кононова) Галина Измайловна
Смерть
10.06.2008