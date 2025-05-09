Kazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1838

умер 23.01.1917, Russia, Orenburg

Отец
Kazak (Kozak) MeerНеизвестно г.р.
Супруги
Kazak Gittel1855 г.р.
Kazak (Golfand) Sheyna Henova1880 г.р.
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Дети
Tzigler (Kazak) Bljuma-Hana MoisevnaОколо 1865 г.р.
Пуркина Альтшулер (Казак) Mir-Im-Zina (Liza) Moiseevna1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Kazak (Kozak) Meer

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kazak Itka Haimovna

Работа или профессия
Неизвестно

Sapoghnik

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Tzigler (Kazak) Bljuma-Hana Moisevna

Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пуркина Альтшулер (Казак) Mir-Im-Zina (Liza) Moiseevna

Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna

Рождение ребёнка
?.03.1867

Дочь: (Kazak) Maryam Beyla Movshevna

Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Рождение ребёнка
?.10.1868

Дочь: (Kazak) Etel Movshevna

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Рождение ребёнка
18.04.1870

Сын: Kazak (Kozak) Meer (Aleksandr) Moiseevich (Matveev)

Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
18.04.1870

Сын: Kazak Meer-Leyb Movshtvich

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Рождение ребёнка
07.01.1872

Сын: Kazak Vsesn-Haim Moiseevich

Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
?.11.1873

Сын: Kazak Leyzer Movshevich

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Рождение ребёнка
?.12.1876

Дочь: (Kazak) Makhlja Movshevna

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Рождение ребёнка
10.01.1878

Дочь: Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
10.12.1883

Дочь: (Shprah (Kazak)) Hava Moiseevna

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
1885

Сын: Kazak David Moiseevich

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Russia, Orenburg

Бракосочетание
1885

Жена: Kazak Gittel

Рождение ребёнка
06.01.1888

Дочь: Kushnir (Kazak) Golda (Golya) Moiseevna

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
15.12.1891

Сын: Kazak Gersh (Yakov) Movshevich (Moiseevich)

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
04.04.1895

Сын: Kazak Gidaly Moiseevich

Мать ребёнка: Kazak Gittel

Russia, Orenburg

Бракосочетание
25.03.1913

Жена: Kazak (Golfand) Sheyna Henova

Russia, Orenburg

Смерть
23.01.1917
Russia, Orenburg

Причина смерти: Естественная смерть/старость

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