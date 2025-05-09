Kazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich
мужской, родился 1838
умер 23.01.1917, Russia, Orenburg
ОтецKazak (Kozak) MeerНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Kazak (Kozak) Meer
Мать: не указана
Жена: Kazak Itka Haimovna
Дочь: Tzigler (Kazak) Bljuma-Hana Moisevna
Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna
Дочь: Пуркина Альтшулер (Казак) Mir-Im-Zina (Liza) Moiseevna
Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna
Дочь: (Kazak) Maryam Beyla Movshevna
Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna
Дочь: (Kazak) Etel Movshevna
Мать ребёнка: Kazak Gittel
Сын: Kazak (Kozak) Meer (Aleksandr) Moiseevich (Matveev)
Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna
Сын: Kazak Meer-Leyb Movshtvich
Мать ребёнка: Kazak Gittel
Сын: Kazak Vsesn-Haim Moiseevich
Мать ребёнка: Kazak Itka Haimovna
Мать ребёнка: Kazak Gittel
Дочь: (Kazak) Makhlja Movshevna
Мать ребёнка: Kazak Gittel
Дочь: Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna
Мать ребёнка: Kazak Gittel
Дочь: (Shprah (Kazak)) Hava Moiseevna
Мать ребёнка: Kazak Gittel
Мать ребёнка: Kazak Gittel
Жена: Kazak Gittel
Дочь: Kushnir (Kazak) Golda (Golya) Moiseevna
Мать ребёнка: Kazak Gittel
Сын: Kazak Gersh (Yakov) Movshevich (Moiseevich)
Мать ребёнка: Kazak Gittel
Мать ребёнка: Kazak Gittel