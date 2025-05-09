Kushnir (Kazak) Golda (Golya) Moiseevna
женский, родилась 06.01.1888, Russia, Orenburg
умерла Неизвестно
ОтецKazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich1838 г.р.
МатьKazak Gittel1855 г.р.
Супруги
Mamet Yankel Aizik Moyshevich1889 г.р.
Дети
Kushnir Ilya04.08.1924 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kushnir ?
Бракосочетание
19.04.1916
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
Рождение ребёнка
04.08.1924
Сын: Kushnir Ilya
Отец ребёнка: Kushnir ?
Смерть
Неизвестно