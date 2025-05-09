Kushnir (Kazak) Golda (Golya) Moiseevna 06.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kushnir (Kazak) Golda (Golya) Moiseevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 06.01.1888, Russia, Orenburg

умерла Неизвестно

Отец
Kazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich1838 г.р.
Мать
Kazak Gittel1855 г.р.
Супруги
Mamet Yankel Aizik Moyshevich1889 г.р.
Дети
Kushnir Ilya04.08.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888

Отец: Kazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich

Мать: Kazak Gittel

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kushnir ?

Бракосочетание
19.04.1916

Муж: Mamet Yankel Aizik Moyshevich

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Рождение ребёнка
04.08.1924

Сын: Kushnir Ilya

Отец ребёнка: Kushnir ?

Смерть
Неизвестно

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