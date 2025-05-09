Kazak David Moiseevich 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kazak David Moiseevich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1885, Russia, Orenburg

умер 1939, Russia, Orenburg

Отец
Kazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich1838 г.р.
Мать
Kazak Gittel1855 г.р.
Супруги
(Kazak (Dretskina)) Sofia (Sora Sheina) (Sora Sheina) Samuilovna1892 г.р.
Дети
Losina (Kazak) Dina Davidovna09.02.1919 г.р.
Kazak Solomon Davidovich16.02.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Kazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich

Мать: Kazak Gittel

Russia, Orenburg

Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg

Бракосочетание
1918

Жена: (Kazak (Dretskina)) Sofia (Sora Sheina) (Sora Sheina) Samuilovna

Рождение ребёнка
09.02.1919

Дочь: Losina (Kazak) Dina Davidovna

Мать ребёнка: (Kazak (Dretskina)) Sofia (Sora Sheina) (Sora Sheina) Samuilovna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
16.02.1925

Сын: Kazak Solomon Davidovich

Мать ребёнка: (Kazak (Dretskina)) Sofia (Sora Sheina) (Sora Sheina) Samuilovna

Russia, Orenburg

Смерть
1939
Russia, Orenburg

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