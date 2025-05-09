Kazak David Moiseevich
мужской, родился 1885, Russia, Orenburg
умер 1939, Russia, Orenburg
ОтецKazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich1838 г.р.
МатьKazak Gittel1855 г.р.
Супруги
Дети
Losina (Kazak) Dina Davidovna09.02.1919 г.р.
Kazak Solomon Davidovich16.02.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Russia, Orenburg
Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
09.02.1919
Дочь: Losina (Kazak) Dina Davidovna
Мать ребёнка: (Kazak (Dretskina)) Sofia (Sora Sheina) (Sora Sheina) Samuilovna
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
16.02.1925
Мать ребёнка: (Kazak (Dretskina)) Sofia (Sora Sheina) (Sora Sheina) Samuilovna
Russia, Orenburg
Смерть
1939
Russia, Orenburg