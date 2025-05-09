(Shprah (Kazak)) Hava Moiseevna
женский, родилась 10.12.1883, Russia, Orenburg
умерла Неизвестно
ОтецKazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich1838 г.р.
МатьKazak Gittel1855 г.р.
Дети
(Shprah) GenriettaНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Shprah) Genrietta
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia, Orenburg
Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Russia, Orenburg
Смерть
Неизвестно