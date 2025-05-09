(Shprah (Kazak)) Hava Moiseevna 10.12.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Shprah (Kazak)) Hava Moiseevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 10.12.1883, Russia, Orenburg

умерла Неизвестно

Отец
Kazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich1838 г.р.
Мать
Kazak Gittel1855 г.р.
Дети
(Shprah) GenriettaНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883

Отец: Kazak (Kozak) Movsha (Moisey) Meerovich

Мать: Kazak Gittel

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Shprah) Genrietta

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia, Orenburg

Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Russia, Orenburg

Смерть
Неизвестно

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