Марина Силаева
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти12.02.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1803
Сын: Василий Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
14.11.1804
Дочь: Параскева Акимова
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Домна Акимова
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Василий Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фаддей Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: . Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1861
Причина смерти: старость