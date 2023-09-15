Марина Силаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Силаева

Место рождения

Боково, Татарковская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1786

Дата смерти

12.02.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Боково, Татарковская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
01.01.1803

Сын: Василий Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1804

Дочь: Параскева Акимова

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Домна Акимова

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Василий Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Фаддей Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: . Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Тимофеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.02.1861
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
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