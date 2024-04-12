Аким Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
01.01.1803
Сын: Василий Акимов
Мать ребёнка: Марина Силаева
Рождение ребёнка
14.11.1804
Дочь: Параскева Акимова
Мать ребёнка: Марина Силаева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Домна Акимова
Мать ребёнка: Марина Силаева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Василий Акимов
Мать ребёнка: Марина Силаева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фаддей Акимов
Мать ребёнка: Марина Силаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Акимов
Мать ребёнка: Марина Силаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: . Акимов
Мать ребёнка: Марина Силаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Силаева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855