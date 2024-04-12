Аким Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Тимофеев

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Тимофей Емельянович

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1803

Сын: Василий Акимов

Мать ребёнка: Марина Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1804

Дочь: Параскева Акимова

Мать ребёнка: Марина Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Домна Акимова

Мать ребёнка: Марина Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Василий Акимов

Мать ребёнка: Марина Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Фаддей Акимов

Мать ребёнка: Марина Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Акимов

Мать ребёнка: Марина Силаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: . Акимов

Мать ребёнка: Марина Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1855
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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