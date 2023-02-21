Ковалева (Гамбалевская) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Гамбалевская) Ольга Васильевна

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Место рождения

Самарская губерния

Дата рождения

07.03.1883 ст.

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1883 ст.

Отец: Гамбалевский Василий Васильевич

Мать: Гамбалевская Валерия Викентьевна

Самарская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.

Сын: Ковалев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ковалев Александр Васильевич

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1917 ст.

Сын: Ковалев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Ковалев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1948
Москва, город федерального значения Москва
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