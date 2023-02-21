Ковалева (Гамбалевская) Ольга Васильевна
Место рожденияСамарская губерния
Дата рождения07.03.1883 ст.
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1883 ст.
Самарская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.
Сын: Ковалев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ковалев Александр Васильевич
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1917 ст.
Сын: Ковалев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Ковалев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1948