Ковалев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.
Сын: Ковалев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ковалева Ольга Васильевна
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1917 ст.
Сын: Ковалев Григорий Александрович
Мать ребёнка: Ковалева Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1957