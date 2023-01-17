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Ковалев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.

Сын: Ковалев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ковалева Ольга Васильевна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1917 ст.

Сын: Ковалев Григорий Александрович

Мать ребёнка: Ковалева Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Ольга Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1957
Москва, город федерального значения Москва
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