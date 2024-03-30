Орлов Василий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Орлов Евдоким Степанович
Мать: Орлова Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Евдокия
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Орлова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Евдокия
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Орлова Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Евдокия
Смерть
Неизвестно