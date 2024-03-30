Орлов Василий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Василий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Орлов Евдоким Степанович

Мать: Орлова Феодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Евдокия

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Орлова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Евдокия

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Орлова Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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