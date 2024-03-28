Орлова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Орлова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Орлова Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Евдокимович
Смерть
Неизвестно