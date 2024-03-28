Орлова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Орлова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Орлова Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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