фон Штемпель (Пащеева) Елисавета Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1871
Отец: Пащеев Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1895
Дочь: Пахомова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1896
Сын: Фон Штемпель Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Суворина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1901
Сын: Фон Штемпель Петр Михайлович
Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1907 ст.
Дочь: Шляпина Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно