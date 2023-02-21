фон Штемпель (Пащеева) Елисавета Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Штемпель (Пащеева) Елисавета Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1871

Отец: Пащеев Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1895

Дочь: Пахомова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.04.1896

Сын: Фон Штемпель Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Суворина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.06.1901

Сын: Фон Штемпель Петр Михайлович

Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1907 ст.

Дочь: Шляпина Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Фон Штемпель Михаил Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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