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фон Штемпель Михаил Иванович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

27.10.1870

Дата смерти

После 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1895

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.04.1896

Сын: Фон Штемпель Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна

Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Суворина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.06.1901

Сын: Фон Штемпель Петр Михайлович

Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна

Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Шляпина Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна

Смерть
После 1955
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