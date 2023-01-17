фон Штемпель Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1870
Дата смертиПосле 1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1895
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна
Рождение ребёнка
28.04.1896
Сын: Фон Штемпель Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Суворина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна
Рождение ребёнка
29.06.1901
Сын: Фон Штемпель Петр Михайлович
Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Шляпина Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Фон Штемпель Елисавета Федотовна
Смерть
После 1955