Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Ефрем Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1733

Сын: Матвей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Софья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Гавриил Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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