Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Ефрем Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Матвей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Софья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Гавриил Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Григорьевич
Смерть
Неизвестно