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Гавриил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1738

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1738

Отец: Горецкий Афанасий Григорьевич

Мать: Анна Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Домна Гавриловна

Мать ребёнка: Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Акулина Гавриловна

Мать ребёнка: Прасковья Тимофеевна

Смерть
1815

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