Гавриил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1738
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1738
Отец: Горецкий Афанасий Григорьевич
Мать: Анна Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Домна Гавриловна
Мать ребёнка: Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Акулина Гавриловна
Мать ребёнка: Прасковья Тимофеевна
Смерть
1815