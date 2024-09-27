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Ефрем Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Горецкий Афанасий Григорьевич

Мать: Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Анаева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Василий Ефремович

Мать ребёнка: Агафья Анаева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Ефремович

Мать ребёнка: Агафья Анаева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Максим Ефремович

Мать ребёнка: Агафья Анаева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Екатерина Ефремовна

Мать ребёнка: Лукерья Ефимовна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Софья Ефремовна

Мать ребёнка: Лукерья Ефимовна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Васса Ефремовна

Мать ребёнка: Лукерья Ефимовна

Рождение ребёнка
01.09.1779

Дочь: Марфа Ефремовна

Мать ребёнка: Лукерья Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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