Ефрем Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Горецкий Афанасий Григорьевич
Мать: Анна Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Анаева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Василий Ефремович
Мать ребёнка: Агафья Анаева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Ефремович
Мать ребёнка: Агафья Анаева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Максим Ефремович
Мать ребёнка: Агафья Анаева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Екатерина Ефремовна
Мать ребёнка: Лукерья Ефимовна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Софья Ефремовна
Мать ребёнка: Лукерья Ефимовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Васса Ефремовна
Мать ребёнка: Лукерья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.09.1779
Дочь: Марфа Ефремовна
Мать ребёнка: Лукерья Ефимовна
Смерть
Неизвестно