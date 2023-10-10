Калинин Вячеслав Петрович
Место рождения
Дата рождения12.05.1930
Дата смерти?.06.1983
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1930
Отец: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1967
Дочь: Васильева Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Силаева-Павлова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Борис Вячеславович
Мать ребёнка: Силаева-Павлова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1983