Калинин Вячеслав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Вячеслав Петрович

Калинин Вячеслав Петрович

avatar

Место рождения

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

12.05.1930

Дата смерти

?.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1930

Отец: Калинин Пётр Иванович

Мать: Калинина Анисья Федоровна

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1967

Дочь: Васильева Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Силаева-Павлова Анна Павловна

Большаково, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Борис Вячеславович

Мать ребёнка: Силаева-Павлова Анна Павловна

Большаково, Славский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силаева-Павлова Анна Павловна

Смерть
?.06.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close