Васильева (Калинина) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Калинина) Светлана Вячеславовна

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Место рождения

Большаково, Славский, Калининградская область

Дата рождения

28.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1967

Отец: Калинин Вячеслав Петрович

Мать: Силаева-Павлова (Козич) Анна Павловна

Большаково, Славский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедовский Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иришичев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1986

Сын: Васильев (Иришичев) Павел Владимирович

Отец ребёнка: Иришичев Алексей Иванович

Большаково, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
26.02.1991

Дочь: Манвейлер (Васильева) Алиса Владимировна

Отец ребёнка: Васильев Владимир Николаевич

Большаково, Славский, Калининградская область

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