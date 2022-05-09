Васильева (Калинина) Светлана Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения28.01.1967
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1986
Сын: Васильев (Иришичев) Павел Владимирович
Отец ребёнка: Иришичев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1991
Дочь: Манвейлер (Васильева) Алиса Владимировна
Отец ребёнка: Васильев Владимир Николаевич