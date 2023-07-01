Калинина Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Анисья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Смирнова Мария Петровна

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Муравьёва Валентина Петровна

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Калинина Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Калинина Людмила Петровна

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1930

Сын: Калинин Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1935

Сын: Калинин Александр Петрович

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1938

Сын: Калинин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Рябова Вера Петровна

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалагина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович

Калиновский, Какшинская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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