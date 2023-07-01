Калинина Анисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Смирнова Мария Петровна
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Муравьёва Валентина Петровна
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Калинина Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Калинина Людмила Петровна
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1930
Сын: Калинин Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Калинин Александр Петрович
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Рябова Вера Петровна
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалагина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Калинин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно