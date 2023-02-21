Янгалышева (Букеева) Гульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгалышева (Букеева) Гульфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1984

Дочь: Янгалышева Зульфия Гакифовна

Отец ребёнка: Янгалышев Гакиф Кадымович

Рождение ребёнка
19.11.1986

Дочь: Янгалышева Руфина Гакифовна

Отец ребёнка: Янгалышев Гакиф Кадымович

Рождение ребёнка
04.01.1991

Дочь: Янгалышева Земфира Гакифовна

Отец ребёнка: Янгалышев Гакиф Кадымович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янгалышев Гакиф Кадымович

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