Янгалышева (Букеева) Гульфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1984
Дочь: Янгалышева Зульфия Гакифовна
Отец ребёнка: Янгалышев Гакиф Кадымович
Рождение ребёнка
19.11.1986
Дочь: Янгалышева Руфина Гакифовна
Отец ребёнка: Янгалышев Гакиф Кадымович
Рождение ребёнка
04.01.1991
Дочь: Янгалышева Земфира Гакифовна
Отец ребёнка: Янгалышев Гакиф Кадымович
Бракосочетание
Неизвестно