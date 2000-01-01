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Янгалышева Земфира Гакифовна
Янгалышева Земфира Гакифовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1991
Пол
Женский
Отец
Янгалышев Гакиф Кадымович
1958 г.р.
Мать
Янгалышева (Букеева) Гульфия
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1991
Отец:
Янгалышев Гакиф Кадымович
Мать:
Янгалышева Гульфия
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