Янгалышева Руфина Гакифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгалышева Руфина Гакифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986

Отец: Янгалышев Гакиф Кадымович

Мать: Янгалышева Гульфия

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