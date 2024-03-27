Каримова Шамсикамар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1889
Сын: Каримов Мухарлям Шарипович
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с Мраково
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Сагитова Хатима Шариповна
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1903
Сын: Каримов Сулейман Шарипович
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Каримов Исмагил Шарипович
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Бахтигани Шарипович
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афия Шариповна
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима Шариповна
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минниямал Шариповна
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадича Шариповна
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минибика Шариповна
Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
с Мраково
Смерть
Неизвестно