Каримова Шамсикамар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова Шамсикамар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Каримов Мухарлям Шарипович

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с Мраково
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Сагитова Хатима Шариповна

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Каримов Сулейман Шарипович

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Каримов Исмагил Шарипович

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1925

Сын: Каримов Равиль Шарипович

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каримов Бахтигани Шарипович

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афия Шариповна

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима Шариповна

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минниямал Шариповна

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадича Шариповна

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с.Мраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минибика Шариповна

Отец ребёнка: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

с Мраково
Смерть
Неизвестно
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