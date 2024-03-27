Каримов Мухарлям Шарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Мухарлям Шарипович

Место рождения

с Мраково

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

Мать: Каримова Шамсикамар

с Мраково
Рождение ребёнка
1916

Сын: Каримов Хабибрахман Мухарлямович

Мать ребёнка: Каримова Камиля

с.Мраково
Рождение ребёнка
1926

Сын: Каримов Чулпан Мухарлямович

Мать ребёнка: Каримова Камиля

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1929

Сын: Каримов Юлдуз Мухарлямович

Мать ребёнка: Каримова Камиля

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Камиля

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нафикова Камила Мухарлямовна

Мать ребёнка: Каримова Камиля

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Камиля

Смерть
Неизвестно
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