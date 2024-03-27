Каримов Мухарлям Шарипович
Место рожденияс Мраково
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
Мать: Каримова Шамсикамар
с Мраково
Рождение ребёнка
1916
Сын: Каримов Хабибрахман Мухарлямович
Мать ребёнка: Каримова Камиля
с.Мраково
Рождение ребёнка
1926
Сын: Каримов Чулпан Мухарлямович
Мать ребёнка: Каримова Камиля
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1929
Сын: Каримов Юлдуз Мухарлямович
Мать ребёнка: Каримова Камиля
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова Камиля
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нафикова Камила Мухарлямовна
Мать ребёнка: Каримова Камиля
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримова Камиля
Смерть
Неизвестно