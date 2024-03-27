Каримова Камиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова Камиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Каримов Хабибрахман Мухарлямович

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

с.Мраково
Рождение ребёнка
1926

Сын: Каримов Чулпан Мухарлямович

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1929

Сын: Каримов Юлдуз Мухарлямович

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нафикова Камила Мухарлямовна

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Мухарлям Шарипович

Смерть
Неизвестно
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