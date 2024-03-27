Каримов Сулейман Шарипович
Место рожденияс.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
Мать: Каримова Шамсикамар
с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1926
Сын: Каримов Фарит Сулейманович
Мать ребёнка: Каримова Фатима Мусавировна
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1935
Сын: Каримов Закий Сулейманович
Мать ребёнка: Каримова Фатима Мусавировна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.06.1937
Дочь: Нагимова Зайтуна Сулеймановна
Мать ребёнка: Каримова Фатима Мусавировна
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
02.01.1941
Дочь: Магомедова Раиса Сулеймановна
Мать ребёнка: Каримова Фатима Мусавировна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова Хафиза Исхаковна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каримова Хафиза Исхаковна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР