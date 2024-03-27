Каримов Сулейман Шарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримов Сулейман Шарипович

Каримов Сулейман Шарипович

Место рождения

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

Мать: Каримова Шамсикамар

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Каримов Фарит Сулейманович

Мать ребёнка: Каримова Фатима Мусавировна

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1935

Сын: Каримов Закий Сулейманович

Мать ребёнка: Каримова Фатима Мусавировна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.06.1937

Дочь: Нагимова Зайтуна Сулеймановна

Мать ребёнка: Каримова Фатима Мусавировна

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Магомедова Раиса Сулеймановна

Мать ребёнка: Каримова Фатима Мусавировна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Хафиза Исхаковна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Хафиза Исхаковна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Хафиза Исхаковна

Развод
Неизвестно

Жена: Каримова Фатима Мусавировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Фатима Мусавировна

Смерть
1978
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close