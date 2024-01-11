Каримова (Хамитова) Фатима Мусавировна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1903
Дата смерти19.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Хамитов Мусавир
Мать: Хамитова Фархижан
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1926
Сын: Каримов Фарит Сулейманович
Отец ребёнка: Каримов Сулейман Шарипович
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1935
Сын: Каримов Закий Сулейманович
Отец ребёнка: Каримов Сулейман Шарипович
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.06.1937
Дочь: Нагимова Зайтуна Сулеймановна
Отец ребёнка: Каримов Сулейман Шарипович
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
02.01.1941
Дочь: Магомедова Раиса Сулеймановна
Отец ребёнка: Каримов Сулейман Шарипович
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1975
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР