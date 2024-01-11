Каримова (Хамитова) Фатима Мусавировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Хамитова) Фатима Мусавировна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

19.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Хамитов Мусавир

Мать: Хамитова Фархижан

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Каримов Фарит Сулейманович

Отец ребёнка: Каримов Сулейман Шарипович

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1935

Сын: Каримов Закий Сулейманович

Отец ребёнка: Каримов Сулейман Шарипович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.06.1937

Дочь: Нагимова Зайтуна Сулеймановна

Отец ребёнка: Каримов Сулейман Шарипович

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Магомедова Раиса Сулеймановна

Отец ребёнка: Каримов Сулейман Шарипович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Развод
Неизвестно

Муж: Каримов Сулейман Шарипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Сулейман Шарипович

Смерть
19.02.1975
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
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