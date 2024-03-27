Сагитова (Каримова) Хатима Шариповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова (Каримова) Хатима Шариповна

Место рождения

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Каримов Мухаматшарип (Шарип)

Мать: Каримова Шамсикамар

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Саттарова Рауза Галимьяновна

Отец ребёнка: Сагитов Галимьян Латыпович

д.Богдашкино (д.Увары), Кугарчинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагитов Галимьян Латыпович

Смерть
1970
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
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