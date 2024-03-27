Сагитова (Каримова) Хатима Шариповна
Место рожденияс.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Каримов Мухаматшарип (Шарип)
Мать: Каримова Шамсикамар
с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Саттарова Рауза Галимьяновна
Отец ребёнка: Сагитов Галимьян Латыпович
д.Богдашкино (д.Увары), Кугарчинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР