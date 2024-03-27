Сагитов Галимьян Латыпович
Место рожденияд.Богдашкино (д.Увары)
Дата рождения1893
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Саттарова Рауза Галимьяновна
Мать ребёнка: Сагитова Хатима Шариповна
д.Богдашкино (д.Увары), Кугарчинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Богдашкино (д.Увары) Кугарчинского района БАССР