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Сагитов Галимьян Латыпович

Место рождения

д.Богдашкино (д.Увары)

Дата рождения

1893

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Богдашкино (д.Увары)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Саттарова Рауза Галимьяновна

Мать ребёнка: Сагитова Хатима Шариповна

д.Богдашкино (д.Увары), Кугарчинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагитова Хатима Шариповна

Смерть
1977
с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Богдашкино (д.Увары) Кугарчинского района БАССР
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