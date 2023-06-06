Муртазина (Муртазина) Гушеяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазина (Муртазина) Гушеяр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Бурхаметов Асмяк?

Отец ребёнка: Ибраев Бурхамет

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Бурхаметова Биязан

Отец ребёнка: Ибраев Бурхамет

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Бурхаметова Агзян

Отец ребёнка: Ибраев Бурхамет

Рождение ребёнка
1761

Сын: Бурхаметов Абдулхаир

Отец ребёнка: Ибраев Бурхамет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибраев Бурхамет

Место жительства
Неизвестно
Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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