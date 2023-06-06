Муртазина (Муртазина) Гушеяр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Бурхаметов Асмяк?
Отец ребёнка: Ибраев Бурхамет
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Бурхаметова Биязан
Отец ребёнка: Ибраев Бурхамет
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Бурхаметова Агзян
Отец ребёнка: Ибраев Бурхамет
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бурхаметов Абдулхаир
Отец ребёнка: Ибраев Бурхамет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибраев Бурхамет
Место жительства
Неизвестно
Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно