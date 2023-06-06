Бурхаметов Абдулхаир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурхаметов Абдулхаир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ибраев Бурхамет

Мать: Муртазина Гушеяр

Рождение ребёнка
1783

Сын: Абдулхаиров Мазит

Мать ребёнка: Исаева Кузея

Рождение ребёнка
1784

Сын: Абдулхаиров Бяли

Мать ребёнка: Исаева Кузея

Рождение ребёнка
1793

Сын: Абдулхаиров Бикмет

Мать ребёнка: Исаева Кузея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Кузея

Место жительства
Неизвестно
Утямышево
Смерть
1795
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