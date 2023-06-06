Бурхаметов Абдулхаир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Ибраев Бурхамет
Мать: Муртазина Гушеяр
Рождение ребёнка
1783
Сын: Абдулхаиров Мазит
Мать ребёнка: Исаева Кузея
Рождение ребёнка
1784
Сын: Абдулхаиров Бяли
Мать ребёнка: Исаева Кузея
Рождение ребёнка
1793
Сын: Абдулхаиров Бикмет
Мать ребёнка: Исаева Кузея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Кузея
Место жительства
Неизвестно
Утямышево
Смерть
1795